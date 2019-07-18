بينها جماهيرية.. 7 مباريات في الجولة ماقبل الاخيرة بدوري الكرة الممتاز اليوم

2019/07/18 | 09:54

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بغداد اليوم - بغداد

تستكمل اليوم الخميس الجولة 37 ماقبل الاخيرة من منافسات دوري الكرة الممتاز بإقامة سبع مباريات في بغداد والمحافظات، بينها لقاء جماهيري يجمع الجوية والطلبة.

وذكرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" الساعة الخامسة من عصر اليوم ستشهد إقامة خمس مباريات تجمع الكهرباء والصناعات على ملعب التاجي ونفط الوسط واربيل على ملعب النجف والديوانية والزوراء في ملعب الاول والنفط والحسين في ملعب الصناعة والسماوة والنجف في ملعب السماوة".

واضاف" وعلى ملعب الشعب الدولي وعند الساعة السادسة عصرا سيلتقي الطلبة والجوية، فيما تختتم مباريات اليوم بلقاء البحري والحدود في الساعة السابعة والربع على ملعب الفيحاء بالمدينة الرياضية في البصرة".

يشار الى ان الجولة نفسها كانت قد افتتحت الثلاثاء بفوز نفط ميسان على نفط الجنوب 3-2 في البصرة.

بغداد اليوم

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن تسمية رئيس الاتحاد عضو المكتب التنفيذي في الآسيوي عبد الخالق مسعود نائبا لرئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" الاتحاد الاسيوي لكرة الق

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هاجم نائب رئيس نادي الصناعة فالح موسى، فريق برايتي الذي اتهمه بالتواطئ ومنح زاخو هدفين في الدقيقة الاخيرة من لقاء الفريقين من اجل اقصاء الصناعة الذي هو الآخر فاز على الكوفة 3-1 في منافسات الجولة الاخيرة لمنافسات فرق الدرجة الا

بغداد اليوم - متابعة

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يقول المثل في الإسبانية إنه عندما يستيقظ شخص "بقدمه اليسرى"

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