ذي قار تترقب وصول ثلاث بعثات أجنبية للتنقيب على الاثار

2019/07/18 | 09:56

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بغداد :سومر نيوز

أعلن وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الأمير الحمداني، الخميس، عن بقرب قدوم ثلاث بعثات اجنبية للتنقيب...

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