الحشد يقتل “داعشيا” ويصيب آخر بكمين شمال شرق ديالى

2019/07/18 | 09:56

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بغداد :سومر نيوز

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بأن قوة من الحشد الشعبي قتلت عنصرا بتنظيم “ داعش” الإجرامي واص...

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