2019/07/18 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

حذر المحلل السياسي صباح العكيلي، الخميس، من توجه السفارة الاميركية في بغداد لادارة القواعد العسكرية وا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تحذيرات من قيام السفارة الأميركية ببغداد بإدارة العمليات العسكرية في المنطقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تحذيرات من قيام السفارة الأميركية ببغداد بإدارة العمليات العسكرية في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).