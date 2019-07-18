النواب الأميركي يصفع ترامب: وقف صفقة أسلحة مع السعودية

2019/07/18 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أقر مجلس النواب الأميركي يوم أمس، الأربعاء، مشروع قرار يوقف صفقات بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار للسعودية وحلفاء آخرين لواشنطن، في خطوة

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