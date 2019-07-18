روسيا تنشر قوات برية لدعم الجيش السوري بإدلب

2019/07/18 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال قادة كبار في المعارضة السورية إن روسيا أرسلت قوات خاصة خلال الأيام الماضية للقتال إلى جانب جيش النظام السوري، الذي يسعى جاهدا

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