النزاهة هذه تفاصيل ضبط 60 حاوية محملة بمواد غذائية في ميناء أم قصر

2019/07/18 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفصحت هيأة النزاهة عن تفاصيل ضبطها ستين حاويةً محمَّلةً بِمَوَادّ غِذَائِيَّةٍ مختلفةٍ أثناء محاولة تهريبها من ميناء أمِّ قصر.

وذكر بيان للنزاهة وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “دائرة التحقيقات في الهيأة بَيَّنَت أن ملاكات مديريَّة تحقيق الهيأة بالمحافظة تَمَكَّنُوا من ضبط ستين حاويةً محمَّلةً بِمَوَادّ غِذَائِيَّةٍ مختلفةٍ في ميناء أمِّ قصر الشمالي خلال محاولة تهريبها بأولياتٍ وأختامٍ مزورةٍ لمصلحة إحدى الشركات الأهليَّة”.

وبينت دائرة النزاهة “بأن ملاكات المديريَّة، وبعد مرابطتهم لمدة يومين متواصلين في الميناء، تَمَكَّنُوا، وبموجب مذكرةٍ قضائيةٍ، من ضبط السيارات الـ 42 التي كانت تحمل الحاويات وتهمُّ بتهريبها، لولا مرابطة ملاكات المديريَّة الذين تمكنوا أيضاً من ضبط الأوليات كافة والأختام المزورة، فضلاً عن الحاويات المحمَّلة بالموادِّ الغذائيَّة والسيارات الناقلة”.

وَنَوَّهَتْ “بتنظيم المديريَّة محضر ضبطٍ بالمبرزات المضبوطة؛ بغية عرضه أمام الجهات القضائيَّة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.

وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في الحادي عشر من تموز الجاري عن ضبط عشرات السيَّارات الممنوع إدخالها إلى العراق مُعدَّةٍ للتهريب داخل حاوياتٍ حديديَّـةٍ في ميناء أمِّ قصر الشمالي.

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