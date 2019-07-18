2019/07/18 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت مديرية الامن دورة استخدام وتفكيك السلاح الرشاش عيار ١٢ونصف ملم 50 كيل لمقاتليها في قاطع عمليات صلاح الدين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مديرية الامن تقيم دورة استخدام وتفكيك السلاح الرشاش لمقاتليها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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