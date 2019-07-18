2019/07/18 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في اللجنة المالية النيابية، عن موعد تسلم مسودة الموازنة العامة لعام 2020، بينما أشار الى أن الموازنة ستحدث طفرة في الاقتصاد العراقي.وقال المصدر، إن “اللجنة المالية اتفقت مع وزارة المالية على تسلم مسودة موازنة 2020 في ايلول المقبل”، مبينا انها “ستحدث طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي من خلال تغييرات جذرية في النفقات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصدر برلماني يكشف موعد تسلم موازنة 2020 النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر برلماني يكشف موعد تسلم موازنة 2020) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر برلماني يكشف موعد تسلم موازنة 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).