الكشف عن تطورات جديدة بقضية التحقيق في فساد مطار النجف

2019/07/18 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت رئيس اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق داخل مطار النجف الاشرف الدولي سناء الموسوي، الخميس، عن استمرار عملها لغاية الان، فيما أكدت وجود فساد كبير وهدر للمال العام، وقالت الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جهات سياسية (لم تسمها) استولت على مشاريع ومعدات وهمية داخل المطار لا وجود لها من الاساس”.وأضافت، أن “اللجنة التحقيقية لاتزال […]

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