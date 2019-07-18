ظريف:ايران لاتنتظر خروج ترامب من الرئاسة

2019/07/18 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الخميس، ان إيران ليست بانتظار خروج دونالد ترامب من الرئاسة بالولايات المتحدة الاميركية.وفي حوار صحفي على هامش زيارته الحالية الى نيويورك، وتعليقا على تصريحات بعض المسؤولين الاوروبيين الذين طلبوا من ايران التريث في خفض التزاماتها النووية حتى انتهاء ولاية ترامب الرئاسية لعل الرئيس الامريكي القادم بعد ترامب

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