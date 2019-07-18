باحثون صينيون يطورون رقيقتين مرنتين بسمك أدق من الشعرة

2019/07/18 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..طور باحثون صينيون اثنتين من الرقائق المرنة والرقيقة وللغاية، إذ أنها أرق من الشعر، ويصل سمك كل من الرقيقتين القابلتين للانحناء إلى أقل من 25 ميكرومترا، أي نحو ثلث إلى نصف سمك شعرة الإنسان.وقال فنغ شيويه، رئيس فريق البحث والتطوير وأستاذ بجامعة تسينغهوا، إن ” الرقائق يمكنهما تضخيم الإشارات التناظرية ودمج المعالج مع […]

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