ايرادات متزايدة في منفذ طريبيل ..واتلاف شحنة ادوية بشرية في مطار البصرة الدولي

2019/07/18 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك عن تسجيل مركز كمرك طريبيل الحدودي ايراداً يومياً امس الأربعاء فاق المليار وربع المليار دينار .وقالت الهيئة في بيان لها اصدرته اليوم : ان استمرار التزايد في معدلات الأيرادات المتحققة في اغلب مراكزها الكمركية ياتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة هناك .واضاف البيان ان: كمرك مطار البصرة […]

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