خلال 24 ساعة.. طريبيل يسجل إيرادا فاق المليار وربع المليار دينار

2019/07/18 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الخميس، عن تسجيل مركز كمرك طريبيل الحدودي ايراداً امس الأربعاء فاق المليار وربع المليار دينار .وقالت الهيئة في بيان لها تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “استمرار التزايد في معدلات الإيرادات المتحققة في اغلب مراكزها الكمركية يأتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة هناك فضلا الإدارة المتميزة خلال الفترة […]

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