2019/07/18 | 10:37

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الاطاحة بضباط ومنتسبين ومعقبين متلبسين بترويج معاملات غير اصولية في التاجيات

ضبطت المفرزة الخاصة بالمفتش العام لوزارة الداخلية لعمليات الضبط

بالجرم المشهود، اليوم الخميس، 12 مخالفاً بين ضابط ومنتسب ومعقب مدني

متلبسين بالجرم المشهود بترويج معاملات مرورية في موقع التاجيات

المروري خلافاً للضوابط والتعليمات.وجاءت العملية بحسب بيان للمفتشية" بناءً على توجيه المفتش مفرزته

الخاصة بعمليات الضبط بالجرم المشهود بمتابعة عمل المواقع المرورية

بالتنسيق مع مدير المرور العام اللواء زهير الخفاجي ومكتب مفتشية

الداخلية في المديرية بغية ضبط الفاسدين والمرتشين والمعقبين في تلك

المواقع وتطهيرها منهم، وقد قامت المفرزة بتنفيذ عملية نوعية في موقع

التاجيات المروري أسفرت عن ضبط ضابط برتبة رائد وثلاثة منتسبين

منسوبين للموقع ومنتسب في وكالة الاستخبارات وآخر منسوب الى قيادة

الشرطة الاتحادية و7 معقبين مدنيين متلبسين بالجرم المشهود بمخالفة

الضوابط والتعليمات بتعقيب المعاملات بطرق غير قانونية مقابل مبالغ

مالية.واضاف البيان" انه تم تدوين افاداتهم واعترافاتهم وتنظيم محاظر ضبط

بالمبارز التي تثبت تورطهم بجرائمهم ومخالفاتهم، وتم ايداعهم التوقيف

بأمر قضائي اصولي للتحقيق معهم بغية الوصول الى المتورطين معهم بجرائم

الفساد.

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