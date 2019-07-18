2019/07/18 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بأن قوة من الحشد الشعبي قتلت عنصرا بتنظيم “ داعش” الإجرامي واصابت اخر بكمين في منطقة امام ويس شمال شرق المحافظة.وقال المصدر لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ،ان” قوة من الحشد الشعبي قتلت داعشي واصابة اخر بكمين في منطقة امام ويس(64كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف المصدر،ان”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يقتل داعشيا ويصيب آخر بكمين شمال شرق ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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