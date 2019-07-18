2019/07/18 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الخميس، عن صرف أجور المحاضرين المجانيين ضمن تربية الكرخ الثالثة البالغ عددهم 1341 محاضراً ، مبيناً أن وزارة المالية اطلقت ايضا اجور المحاضرين المجانيين لتربية الكرخ الثانية.وقال الجزائري في تصريح له , إن “مديرية تربية الكرخ الثالثة باشرت صرف اجور المحاضرين المجانيين” .ونوه , بأن “عملية الصرف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلان عن صرف أجور المحاضرين المجانيين في مديرية جديدة النعيم نيوز.

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