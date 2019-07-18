وزير الاتصالات:بدأت الحرب على شركات الانترنت ولن تنتهي الا بتحقيق هذا الهدف

2019/07/18 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الاتصالات نعيم الربيعي، الخميس، عن بدء الحرب على شركات الانترنت الاحتكارية، مؤكدا أن تلك الحرب لن تنتهي حتى القضاء على جميع الفاسدين.وقال الربيعي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الحرب مع شركات الانترنيت الاحتكارية بدأت ولن تنتهي هذه الحرب حتى القضاء على جميع الفاسدين”.وأضاف أن “الفاسدين يتخذون من وزارة

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