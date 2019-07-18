2019/07/18 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، الخميس، عن صرف اجور المحاضرين المجانيين ضمن تربية الكرخ الثالثة البالغ عددهم 1341 محاضرا، مبينا أن وزارة المالية اطلقت ايضا اجور المحاضرين المجانيين لتربية الكرخ الثانية.وقال الجزائري في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “مديرية تربية الكرخ الثالثة باشرت صرف اجور المحاضرين المجانيين”، منوها بأن “عملية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بغداد يعلن صرف أجور المحاضرين المجانيين في تربية الكرخ الثالثة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يعلن صرف أجور المحاضرين المجانيين في تربية الكرخ الثالثة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يعلن صرف أجور المحاضرين المجانيين في تربية الكرخ الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).