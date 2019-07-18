تحذيرات نيابية من “تسييس” التظاهرات والخروج عن المطالب المشروعة

2019/07/18 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الخميس، من الخروج عن سلمية التظاهر والمطالب المشروعة من خلال تسيس التظاهرات في مختلف المحافظات، محملا الحكومات المحلية مسؤولية تردي الواقع الخدمي في المحافظات.وقال الفتلاوي ، إن “التظاهرات حق مكفول في الدستور، ولكن يجب ان تبتعد عن التسقيط السياسي، اذ بالإمكان ان يوجه المتظاهرين مطالبهم الى مؤسسات […]

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