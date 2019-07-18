2019/07/18 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل / خطوة برس اندلع حريق فجر الخميس، في مستودع للأسلحة والذخيرة لأحد ألوية قوات الزيرفاني بالقرب من جمرك أربيل على طريق أربيل – الموصل، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمستودع.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



حريق في مستودع لأسلحة البيشمركة وكالة خطوة برس.

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