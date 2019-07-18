البرلمان يعتزم اصدار قرار نيابي بزيادة مفردات البطاقة التموينية

2019/07/18 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل جابر الفتلاوي، الخميس، عن عزم مجلس النواب اصدار قرار نيابي بزيادة مفردات البطاقة التموينية الى ٧ مواد بدلا من ٤ مواد.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة يوجب على وزير التجارة توزيع مادة الطحين كل شهر بدلا من ٤٥ يوما”، مبينا أن “الجلسات […]

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