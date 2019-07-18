بالصور .. الحشد الشعبي ينصب ابراج للمراقبة على طريق استراتيجي شرق المقدادية

2019/07/18 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز /بغداد … باشر الجهد الهندسي للحشد الشعبي , اليوم الخميس, بنصب ابراج للمراقبة على طول طريق مام ويس الاستراتيجي لحد سيطرة اكباشي شرق المقدادية .وقال مراسل / بدر نيوز/ ان “اللواء 24 في الحشد الشعبي سيؤمن الطريق الاستراتيجي الرابط بين المقدادية وخانقين بالاشتراك مع القوات الامنية المرابطة لتفويت الفرصة على المجاميع الارهابية […]

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