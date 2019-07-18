مفتشية الداخلية تضبط ضباطاً ومنتسبين ومعقبين متلبسين بترويج معاملات غير اصولية في التاجيات

2019/07/18 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ضبطت المفرزة الخاصة بالمفتش العام لوزارة الداخلية لعمليات الضبط بالجرم المشهود 12 مخالفاً بين ضابط ومنتسب ومعقب مدني متلبسين بالجرم المشهود بترويج معاملات مرورية في موقع التاجيات المروري خلافاً للضوابط والتعليمات.وقالت المفتشية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “العملية جاءت بناءً على توجيه جمال الأسدي مفرزته الخاصة بعمليات الضبط بالجرم المشهود بمتابعة […]

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