الرئيس برهم صالح يهنئ الصابئة المندائيين بمناسبة العيد الكبير ورأس السنة المندائية

2019/07/18 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنئ رئيس الجمهورية برهم صالح الصابئة المندائيين بمناسبة العيد الكبير و رأس السنة المندائية.

وأكد رئيس الجمهورية أهمية تعزيز قيم المحبة والتآخي، والمشاركة بين جميع مكونات العراق وأطيافه، مشيداً بدور الصابئة المندائيين في بناء العراق على أسس الحرية والمساواة وقيم العدالة والديمقراطية.

واوضح أن المشاركة بين جميع مكونات العراق وأطيافه شكلت عنصر قوة ونهضة لمواجهة كافة التحديات والتصدي للعصابات الأرهابية والأفكار المتطرفة الضالة.

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