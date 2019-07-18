البرلمان يحمل الداخلية مسؤولية ضعف الرقابة على العمالة الاجنبية

2019/07/18 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الاتجاه برس

قالت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ان هناك من يعرقل عمل مديرية الاقامة في بحثها عن العمالة الاجنبية في المراكز التجارية بسبب الدخول غير الشرعي ، فيما حملت وزارة الداخلية مسؤولية ذلك.

واكد عضو اللجنة اسعد العبادي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الخميس، ان “البرلمان يقوم بدوره في التشريع ومخاطبة الدوائر المعنية بكتب رسمية من اجل حل مشكلة البطالة وانتشار العمالة الاجنبية بصورة غير قانونية ومن دون اي تراخيص لشركات التشغيل”، مبينا أن “البصرة تحتوي عدد من شركات التشغيل غير المرخصة واحدها شركة (شمس الصباح) حيث تعمل على استقدام آلاف العمالة الاجنبية خارج الاطر القانونية”.

واوضح ان “هناك دور ضعيف لوزارة الداخلية/ مديرية الاقامة حيث لاتمارس دورها الحقيقي بسبب قلة الكادر، اضافة الى ان هناك تدخلات من بعض الجهات لايقاف تنفيذ القانون بحق العمالة الاجنبية المنتشرة في المراكز التجارية والشركات”.

وشدد العبادي على ضرورة “تطبيق القانون رقم 37 لسنة 2015 لاستيعاب العمالة الاجنبية بالشكل القانوني ووفق مانص عليه القانون، وتسجيل العاملين في الشركات الخاصة بالضمان الاجتماعي من اجل ضمان حقوقهم والابتعاد عن اللجوء الى التعيين الحكومي”.

KKK

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