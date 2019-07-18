تشكيل لجنة برلمانية لإنهاء سطوة العوائل والأحزاب على شركات وزارة الصناعة

2019/07/18 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه برس

كشف عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية سعد الخزعلي، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة فرعية لإنهاء سطوة الأحزاب والعوائل على شركات وزارة الصناعة والمعادن.

وقال الخزعلي في بيان حصلت عليه “الاتجاه برس” ، إن “لجنة الاستثمار والاقتصاد في مجلس النواب شكلت لجنة فرعية للتحقيق بقضية استيلاء عوائل وأحزاب على شركات وزارة الصناعة والمعادن”.

وأضاف أن “اللجنة ستباشر عملها خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة وتدقيق كافة العقود المبرمة داخل شركات الصناعة والمعادن”، لافتا الى أن “جميع المشاريع التي ترد فيها شبهات فساد سيتم إحالتها إلى هيئة النزاهة والقضاء”.

وأكد أن “اللجنة ستباشر عملها دون أي ضغوط أو مساومات وسنكشف عن العوائل المسيطرة على الشركات”.

KKK

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