2019/07/18 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، تسجيل مركز جمرك طريبيل الحدودي ايراداً متزايدة فضلا عن إتلاف شحنة ادوية في مطار البصرة الدولي .وقالت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان “مركز جمرك طريبيل الحدودي سجل ايرادا يوميا فاق المليار وربع المليار دينار.واضاف البيان ان “جمرك مطار البصرة الدولي قام بأتلاف كميات من الأدوية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك:ايرادات متزايدة في طريبيل واتلاف شحنة ادوية في مطار البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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