الجمارك: ايرادات متزايدة في طريبيل واتلاف شحنة ادوية في مطار البصرة

2019/07/18 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، تسجيل مركز جمرك طريبيل الحدودي ايراداً متزايدة فضلا عن إتلاف شحنة ادوية في مطار البصرة الدولي .

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