2019/07/18 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الخميس، عن القبض على متهم باغتصاب صبي في أبو غريب غربي العاصمة.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “احد المواطنين استنجد بدوريات نجدة ابو غريب مدخل قرية النصر والسلام لقيام شخص باغتصاب ابنه من مواليد ٢٠٠٥”.واضافت انه “تم القبض على الشخص

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مغتصب طفل في أبو غريب وكالة خطوة برس.

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