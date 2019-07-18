2019/07/18 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين: دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدني والعسكري وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدني والعسكري) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدني والعسكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).