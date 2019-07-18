2019/07/18 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة أرضية ،اليوم الخميس، منطقة إيرانية تقع شمال شرق محافظة البصرة.وذكر المرصد الزلزالي في بيان له ، إنه “تم تسجيل وقوع هزة بقوة 4.2 في الاحواز في الساعة 1:45:36 فجر اليوم 18/7/2019”.وبحسب تقرير عن المراصد ، فإن “الهزة تبعد 97كم شمال شرق البصرة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البصرة تنجو من هزة أرضية تبعد عنها عدة كيلومترات النعيم نيوز.

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