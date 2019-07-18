بالصور.. فريق مشترك يضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في كربلاء

2019/07/18 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلنت دائرة صحة كربلاء، ان فريق مشترك من الرقابة الصحية في قطاع الحر والقسم الإقتصادي في جهاز الأمن الوطني، أتلف كميات من المواد الغذائية "المنتهية الصلاحية".ونقل بيان لاعلام الصحة عن احمد جواد اليساري مدير شعبة الرقابة الصحية، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الخميس، قوله، إنه "قامت فرقنا الرقابية، وبمساندة القسم الإقتصادي في جهاز الأمن الوطني، بحملة رقابية للأسواق التجارية ومحال البيع ومخازن الجملة ضمن الرقعة الجغرافية لقطاع الحر، حيث تمخضت عنها ضبط وإتلاف طن و 360 كغم من المواد الصلبة".

واوضح اليساري، ان "سبب إتلافها، كونها منتهية الصلاحية"، مبيناً إنه "جرى إتلافها في (كابسات) النفايات التابعة لدائرة البلدية في الحر".

وطالب مدير شعبة الرقابة الصحية، أصحاب المحال التجارية، التأكد من صلاحية المواد الغذائية والسلع في مخازنهم، ورفع المنتهية من رفوف محالهم، كي لا يتعرضوا للمحاسبة القانونية والتي من الممكن أن تصل الى الإغلاق.

وشدد اليساري على، إن "الفرق الرقابية والجهات الساندة لها، لن تتهاون مع المخالفين"، داعياً المواطنين الى، "ضرورة التحقق من سلامة المواد الغذائية عند شرائها، والإنتباه لتواريخ صلاحيتها حفاظاً على سلامتهم، وعدم التواني بالإبلاغ عن ملاحظة أوشكوى في هذا المجال".



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