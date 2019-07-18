بالصور.. فريق مشترك يضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في كربلاء

واوضح اليساري، ان "سبب إتلافها، كونها منتهية الصلاحية"، مبيناً إنه "جرى إتلافها في (كابسات) النفايات التابعة لدائرة البلدية في الحر".
وطالب مدير شعبة الرقابة الصحية، أصحاب المحال التجارية، التأكد من صلاحية المواد الغذائية والسلع في مخازنهم، ورفع المنتهية من رفوف محالهم، كي لا يتعرضوا للمحاسبة القانونية والتي من الممكن أن تصل الى الإغلاق.
وشدد اليساري على، إن "الفرق الرقابية والجهات الساندة لها، لن تتهاون مع المخالفين"، داعياً المواطنين الى، "ضرورة التحقق من سلامة المواد الغذائية عند شرائها، والإنتباه لتواريخ صلاحيتها حفاظاً على سلامتهم، وعدم التواني بالإبلاغ عن ملاحظة أوشكوى في هذا المجال".
انتهى/ ع
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