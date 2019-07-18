2019/07/18 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" جمرك مطار البصرة الدولي أتلف صباح اليوم كميات من الأدوية البشرية كانت قد ضبطت بحوزة مسافر مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد".واضافت، انه" تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الجمارك رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل".يذكر ان" الهيئة العامة للجمارك مسؤولة على عمليات الأستيراد والتصدير في كافة المنافذ الحدودية والمطارات وتقوم مراكزها العاملة هناك باستيفاء الرسوم الجمركية لترفد بها خزينة الدولة بعد الايرادات النفطية".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك تتلف شحنة ادوية مخالفة للضوابط بمطار البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك تتلف شحنة ادوية مخالفة للضوابط بمطار البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).