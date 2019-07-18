2019/07/18 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، الخميس، بأن مقتل نائب القنصل التركي بإطلاق نار في أربيل سيزيد التوتر بين أميركا وتركيا قبل انعقاد اجتماعات بين البلدين في أنقرة لبحث إقامة منطقة أمنية.ونقلت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصادر دبلوماسية غربية قولها، إن “مقتل نائب القنصل التركي بإطلاق نار في أربيل في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: حادثة اربيل ستزيد التوتر بين أميركا وتركيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: حادثة اربيل ستزيد التوتر بين أميركا وتركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).