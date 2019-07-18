بالفيديو.. فصل عشائري بسبب ارتفاع درجات الحرارة

2019/07/18 | 10:57

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بغداد اليوم - بغداد

في ظاهرة غريبة من نوعها، قامت احدى العشائر العراقية، بفرض فصل عشائري، نتيجة سبب مرتبط بارتفاع...





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