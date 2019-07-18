2019/07/18 | 10:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
في ظاهرة غريبة من نوعها، قامت احدى العشائر العراقية، بفرض فصل عشائري، نتيجة سبب مرتبط بارتفاع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. فصل عشائري بسبب ارتفاع درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
في ظاهرة غريبة من نوعها، قامت احدى العشائر العراقية، بفرض فصل عشائري، نتيجة سبب مرتبط بارتفاع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. فصل عشائري بسبب ارتفاع درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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