2019/07/18 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والاسواق المحلية اليوم، الخميس (18 تموز 2019).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.250، وهي نفسها ليوم امس الاربعاء.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة سعر بيع الدولار = 120.750 دينار.سعر شراء الدولار = 119.750 دينار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 18-7-2019 الخميس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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