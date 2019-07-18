صورة.. الجهد الهندسي للحشد ينصب ابراج للمراقبة طريق

2019/07/18 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

باشر الجهد الهندسي للحشد الشعبي, اليوم الخميس, بنصب ابراج للمراقبة على طول طريق مام ويس الاستراتيجي لحد سيطرة اكباشي شرق المقدادية.

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