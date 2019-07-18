آلاف السجناء يعذبون لمطالبتهم بحقوقهم وحقوق البحرينيين

2019/07/18 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس المكتب السياسيّ لتكتل المعارضة البحرينيّة في بريطانيا «علي الفايز»، تضامنه الكامل مع السجناء السياسيين القابعين في سجون النظام الحاكم في البحرين ومع عوائلهم،

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