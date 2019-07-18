صورة .. اقليم كوردستان يعلن انقاذ طفل ايزيدي اختطفه داعش في عام 2014

2019/07/18 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في دهوك حسين القائيدي يوم الخميس عن انقاذ طفل ايزيدي كان مختطفا من قبل تنظيم داعش منذ الثالث من اغسطس /اب2014 .

وصرح مدير مكتب انقاذ المختطفين صباح اليوم قائلا، تم انقاذ طفل ايزيدي يُدعى (هوكار) وهو من مواليد ( تل قصب -11 عاما ) الذي تم اختطافه مع اسرته.

واضاف ان الطفل (هوكار) كان مختطفا مع اسرته في العراق وتم تحويله مع العشرات من الايزيديين الى مناطق مختلفة من سوريا وذلك حسب مصادرنا الخاصة وتم تدريبه على ايدي ارهابيي داعش في سوريا .

وتابع القائيدي بالقول "لقد ظهر في مقطع فيديو مصور وهو في أدلب لدى شخص من سوريا وبعد محاولات كثيرة وعمل مستمر استطعنا الكشف عن مكان تواجده وتم ارسال عمه (حسين) الى سوريا لتسلم الطفل وبعد تسلمه توجها الى تركيا واليوم وصل الى اقليم كوردستان بخير بعد مرور اكثر من سنة على الكشف عن مكان تواجده".

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