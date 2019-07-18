الكشف عن تطورات جديدة بقضية التحقيق في فساد مطار النجف

2019/07/18 | 11:00

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت رئيس اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق داخل مطار النجف الاشرف الدولي سناء الموسوي، الخميس، عن اس...

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