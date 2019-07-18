تباين النفط والأمريكي يواصل خسائره بعد ارتفاع مخزون المنتجات

2019/07/18 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباين اتجاه أسعار النفط يوم الخميس مع مواصلة الخام الأمريكي خسائره بعد أن انخفض في الجلسة السابقة عقب بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من المنتجات مثل البنزين بقوة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى ضعف الطلب خلال

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