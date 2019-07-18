2019/07/18 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن النائب عن تحالف القوى العراقي محمد ثابت، اليوم الخميس، أن يوم غد سيتم الإعلان عن اسماء الشرطة المفصولين ليتم إعادتهم للخدمة في المناطق المحررة في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وكركوك وديالى.وقال ثابت للمركز الخبري الوطني NNC، إن “الاجتماع الأخير بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير الداخلية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تحدد موعد إعلان أسماء المفصولين وإعادتهم للخدمة المركز الخبري الوطني.

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