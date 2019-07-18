2019/07/18 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

كشفت وسائل إعلام دولية عن كواليس ما تم تداوله خلال جلسة استماع عقدت الثلاثاء في اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الشيوخ الأمريكي وعلى رأسها مناقشة ما يتعلق بالتواجد في العراق .

وطالب مشرعون ومسؤولون أميركيون بضرورة مواجهة النفوذ الإيراني المتنامي في الشرق الأوسط عامة وفي ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا تؤكد على ضرورة "زيادة" حجم الإنفاق العسكري مرة أخرى في "العراق" ..!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا تؤكد على ضرورة "زيادة" حجم الإنفاق العسكري مرة أخرى في "العراق" ..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).