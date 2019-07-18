تظاهرات لـ«الحكمة» غداً في بغداد والمحافظات: ألعب لو اخرب الملعب؟*

2019/07/18 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد المحافظات العراقية، غداً، تظاهرات دعا إليها تيار عمار الحكيم، في أولى الخطوات العملية لإعلانه الانتقال إلى صفوف «المعارضة».توقيت التظاهرات يثير حساسية الفريق الموالي لعادل عبد المهدي وحكومته، لتزامنه مع التوتّر في البلاد والإقليم، فيما يبدو الحكيم، الذي أُخرج من اللعبة السياسية، ساعياً إلى وضع الحكومة أمام خيارين: إما أن أعود لاعباً مجدداً، وإما […]

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