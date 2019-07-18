قوات أميركية جديدة إلى السعودية لمواجهة إيران

2019/07/18 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت مصادر أميركية، بأن #الولايات_المتحدة، تستعد لإرسال مئات الجنود إلى #السعودية وسط تصاعد التوتر مع #إيران.ونقلت شبكة “سي أن أن” الأميركية عن مسؤولين بوزارة #الدفاع […]

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