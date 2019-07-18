2019/07/18 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك ،اليوم الخميس، عن تسجيل مركز جمرك طريبيل الحدودي إيراداً أمس الأربعاء فاق المليار وربع المليار دينار .وقالت الهيئة في بيان لها ، إن استمرار التزايد في معدلات الإيرادات المتحققة في أغلب مراكزها الجمركية يأتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة هناك فضلاً الإدارة المتميزة خلال الفترة الحالية من عمر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جمرك طريبيل يسجل الأربعاء إيراداً فاق المليار دينار النعيم نيوز.

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