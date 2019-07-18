الصراع الداخلي الإيراني واستهداف الجهود الفرنسية

2019/07/18 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تتسارع الخطوات الدولية من أجل التوصل إلى نقطة وسط تسمح بالحد من وتيرة تصاعد الأزمة بين واشنطن وطهران، وتفتح

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