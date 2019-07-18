أمريكا تستبعد تركيا من برنامج الطائرة “إف-35” بعد شرائها صواريخ روسية

2019/07/18 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الولايات المتحدة إنها ستستبعد تركيا من برنامج المقاتلة “إف-35″، في خطوة متوقعة طالما هددت بها واشنطن بعدما بدأت أنقرة في تسلم

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