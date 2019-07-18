2019/07/18 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمانية: 600 حكم اعدام صادرة في سجون نينوى والعدل ترفض تسلمهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/18 | 11:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانية: 600 حكم اعدام صادرة في سجون نينوى والعدل ترفض تسلمهم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانية: 600 حكم اعدام صادرة في سجون نينوى والعدل ترفض تسلمهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).